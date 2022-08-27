مراكز شباب كفر الشيخ تشهد اختبار أحزمة الكيو ومنافسات رياضية للجميع

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مراكز شباب كفر الشيخ إقامة العديد البرامج والفعاليات المتنوعة من بينها المسابقات الرياضية وتدريب الفرق فى كافة اللعبات ، رصدت كاميرات المنسقين الإعلاميين بمراكز شباب منشأة عباس بسيدى سالم، إختبار ترقى أحزمة الكيو لفريق الكاراتية من الناشئين، بحضور أحد ممثلي الاتحاد المصري للكاراتيه، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، كما تابع اعلام مركز شباب فوة، المسابقة الرياضية لتنس الطاولة التي نظمها المركز للشباب و تكريم الفائزين.

أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المديرية تحرص على إعداد جيل محبا للرياضة وجعلها أسلوب حياة، وذلك من خلال تقديم مراكز الشباب حزمة متنوعة من البرامج الرياضية المعدة بعناية لتناسب جميع فئات المجتمع، رافعين شعار " الرياضة مش بس كورة" ويأتى ذلك بإشراف الأستاذ عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب و متابعة مديري الإدارات الفرعية.

أضاف محروس، أن رياضة المرأة تحظى باهتمام كبير مشيراً إلى المهرجان الرياضي للمسابقات البدنية للفتاة والمرأة الذى أقيم بمركز شباب سيدى سالم من تنفيذ ادارة التنمية الرياضية بإشراف الأستاذ مصطفى غريب، وكيل المديرية للرياضة، بمشاركة 60 فتاة وسيدة وتوزيع الجوائز على الفائزين لتشجيعهن على الاستمرار في المشاركة في الفعاليات والبرامج المتنوعة المقدمة من خلال مراكز الشباب والأندية الرياضية.