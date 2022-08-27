مد فترة التقديم للالتحاق ببرنامج إعداد معلمى الناطقين بغير العربية فى الأزهر

كتب ــ لؤى على

تلبية لرغبات الخريجين الراغبين في الالتحاق بالبرنامج الدولي لإعداد معلمي الناطقين بغير العربية، أعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب ب الازهر ، عن مدة فترة التقديم؛ لتلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بالبرنامج الدولي في دفعته الثالثة، لمدة أسبوعين بدءًا من اليوم السبت الموافق 27 أغسطس ويستمر التقديم حتى العاشر من سبتمبر الجاري.

وعلى الراغبين في الالتحاق بالبرنامج الدولي، سرعة التوجه إلى مقر مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب في أوقات العمل الرسمية من الساعة الثامنة والنصف صباحًا حتى الثالثة والنصف عصرًا.

وعنوان المركز: شارع أحمد سعيد بالعباسية- طريق صلاح سالم مدينة البعوث الإسلامية أمام جوازات البعوث.

وعلى المتقدمين (المصريين) الراغبين في الالتحاق بالبرنامج الحضور للمقابلة الشخصية مع الالتزام بإحضار جميع الأوراق والمستندات المطلوبة:

- أصل شهادة الليسانس أو البكالوريوس + (3) صور منها.

- عدد (3) صور من بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية.

- عدد (4) صور شخصية 4×6.

- أصل شهادة الميلاد إلكتروني + (3) صور منها.

- الموقف من التجنيد للذكور + (3) صور منه.

- موافقة جهة العمل أو إقرار بعدم العمل.

- عدد (2) دوسيه بلاستيك محكم الغلق لحفظ الأوراق.

على أن يتم دفع تكاليف الدراسة (5000ج للعام الدراسي كاملا أو 2500ج لكل فصل دراسي) وتسليم أصل إيصال السداد وصورتين منه؛ وذلك بعد القبول للدراسة بالبرنامج وقبل بدء الدراسة.