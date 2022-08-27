مدير هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية: المجمع الطبي يستقبل 3000 منتفع يوميا

الإسماعيلية- صبرى غانم

قال الدكتور أحمد البرعى، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، إن متوسط التردد اليومي على مجمع الإسماعيلية الطبي 3000 منتفع يوميًا، على كافة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة بمجمع الإسماعيلية، حيث يستقبل مجمع الإسماعيلية الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، يوميا ما يقرب من 3000 منتفع للحصول على الخدمات المختلفة ما بين طوارئ، عيادات خارجية، مركز لقاح، حضانات، فحوصات طبية.

وأوضح البرعي، أنه رغم زيادة عدد المترددين مقارنة بباقي المستشفيات على مستوى الجمهورية، إلا أن مجمع الإسماعيلية الطبي، يقدم الخدمات ذات الجودة العالية، ويحتوي على تجهيزات طبية وغير طبية على أعلى مستوى، ويضم كوادر طبية وفنية وإدارية وغيرها من أمهر القوى البشرية المدربة والمؤهلة لتقديم خدمات رعاية صحية آمنة ذات جودة عالمية بين صفوف العاملين به.

وأضاف أن مجمع الإسماعيلية الطبي، صرح طبي عظيم بمحافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، ويضم 9 مبانِ متخصصة لتقديم الخدمات والرعاية الصحية للمنتفعين في مختلف التخصصات الطبية والمتقدمة والنادرة منها

وتشمل الخدمات العلاجية بالمجمع خدمات "الطوارئ، باطنة، أطفال، جراحة عامة، جراحة، عظام، نساء وتوليد، أنف وأذن وحنجرة، جراحة مخ وأعصاب، مبتسرين، جراحة أطفال، روماتيزم، أمراض القلب والصدر، رعاية مركزة، رعاية القلب، رعاية أطفال، علاج طبيعي، رمد، قسطرة القلب، روماتيزم وتأهيل، طب الجنين، أمراض جلدية، حروق وتجميل، جهاز هضمي وكبد، رعاية حروق، علاج طبيعي، تنظيم الأسرة، سمعيات، وتخاطب".

بالإضافة إلى استحداث خدمات طبية و علاجية وتشخيصية منها جراحة الوجه والفكين، القسطرة المخية، القسطرة القلبية الطارئة (الأولية )، الجراحات الميكروسكوبية، جراحة السمنة المفرطة والتدبيس بالمنظار، بنك دم تخزيني، عيادات هبوط عضلة القلب، عيادات غدد الأطفال، وأمراض الدم، وغيرها من الحزم الخدمية التي تم استحداثها بما يتواءم مع احتياجات ومتطلبات المنتفعين داخل المحافظة.