مدير مستشفيات قصر العيني: جامعة القاهرة تسعى لتكون ضمن جامعات الجيل الرابع

ماجد تمراز

قال الدكتور حسام صلاح، المدير التنفيذى لمستشفيات قصر العينى، إن الروبوت الجراحى هو أحد محاور التطور، وإطار أساسى تنتهجه جامعة القاهرة لتكون ضمن جامعات الجيل الرابع، حيث سيتم استخدام التكنولوجيا الحديثة فى التعليم والتدريب، باعتبار ذلك ضرورة ملحة فى العصر الحالى.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى جابر القرموطى، ببرنامج "مانشيت" الذى يذاع على قناة "cbc": "المنظومات الصحية تتطور يوميا، والروبوت الجراحى مهم للغاية، ونحن كأساتذة فى قصر العينى، لدينا الشغف للتعامل بهذه التقنيات الحديثة"

وقال: "من أهم مميزات الروبوت الجراحى، هو استخدامه فى استئصال الأورام الصعبة، ووفقا للدوريات العلمية فإن الروبوت يؤدى تلك المهمة على الوجه الأكمل، حيث يتم نقل مهارات الطبيب البشرى للروبوت ليقوم بالمهمة، بعد أن يحول الصورة لصورة ثلاثية الأبعاد".

وتابع: "الروبوت ليس بديلا عن الجراح، الجراح يقف على جهاز وهو من يدير الروبوت، واليوم من يجرى العملية هو الجراح، وهى تشبه المناظير، ولكنها أكثر تطورا من المناظير".