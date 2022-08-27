اليوم السابع
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مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى: "حياة كريمة" من المشروعات شديدة الأهمية

السبت، 27 أغسطس 2022 05:57 م
مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى: "حياة كريمة" من المشروعات شديدة الأهمية خلال الاجتماع
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم،"أكيم شتاينر"، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وذلك على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية "تيكاد 8" المنعقدة بدولة تونس، على مدار يومي 27 و 28 أغسطس الجاري.
 
وأعرب مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عن إعجابه بقيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمشاركة في فعالية إطلاق تقرير التنمية البشرية لمصر 2021، وما يمثله ذلك من إشارة قوية على ما تُوليه الدولة من اهتمام بقضايا التنمية البشرية. 
 
كما أشاد "شتاينر" ببرنامج تنمية الأسرة المصرية، وما تنوي الدولة تبنيه من تشريعات وإجراءات تدعم هذا التوجه، مشيرا إلى أن مبادرة "حياة كريمة" هي من المشروعات شديدة الأهمية، ومن الضروري أن تستفيد برامج الأمم المتحدة من آليات تنفيذها، في ضوء نطاقها الواسع وضخامة حجم مشروعات المبادرة. 
 
وعلى صعيد التعاون مع مصر في مجال قضايا المناخ، فقد أكد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الشراكة القوية مع مصر في تعزيز ودعم قضايا المناخ، وفي مقدمتها موضوعات التمويل؛ حتى يتسنى تحويل التعهدات إلى برامج تنفيذية على الأرض.

لقاء رئيس الوزراء مع مدير برنامج الامم المتحده الانمائى (4)
لقاء رئيس الوزراء مع مدير برنامج الامم المتحده الانمائى (4)


لقاء رئيس الوزراء مع مدير برنامج الامم المتحده الانمائى (1)
لقاء رئيس الوزراء مع مدير برنامج الامم المتحده الانمائى (1)


لقاء رئيس الوزراء مع مدير برنامج الامم المتحده الانمائى (2)
لقاء رئيس الوزراء مع مدير برنامج الامم المتحده الانمائى (2)


لقاء رئيس الوزراء مع مدير برنامج الامم المتحده الانمائى (3)
لقاء رئيس الوزراء مع مدير برنامج الامم المتحده الانمائى (3)


الامم المتحدة الانمائي

تونس

مجلس الوزراء

مصطفي مدبولي



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