مدارس الجيزة تستعد لاستقبال العام الدراسى الجديد

كتبت - مرام محمد

بدأت المديريات والإدارات التعليمية الاستعداد للعام الدراسي الجديد، حيث قامت المدارس بفرش الفصول والتأكد من أن المقاعد سليمة مع تغيير المتهالك منها، كما تجرى المدارس أعمال الصيانة البسيطة الخاصة بالنوافذ ودورات المياه.

وتستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، للعام الدراسي الجديد، بتجهيز المدارس والفصول والانتهاء من جميع أعمال الصيانة والإصلاحات التي تتم بالمدارس، لاستقبال الطلاب بالعام الدراسي الجديد، الذي من المقرر أن ينطلق يوم 1 أكتوبر القادم 2022.

كما استعدت المديرية للعام الدراسى الجديد، بعدة إجراءات على رأسها تحديد الزى المدرسى، على أن يكون الزى موحد لكل مرحلة تعليمية، وذلك بعدة ضوابط أهمها، عدم إجبار ولى الأمر على شراء الزى من المدرسة، وألا تقل نسبة القطن فيها عن 65 %ودرجة ثبات الصبغة عالية، وأن يكون زي مرحلة رياض الأطفال (تيشرت بكم أحمر + بنطلون كحلى)، ومرحلة الابتدائية ( تيشرت أصفر بكم + بنطلون كحلى)، ومرحلة الإعدادية (تيشرت وردى بكم + بنطلون كحلى)، ومرحلة الثانوية ( تيشرت لبنى بكم + بنطلون كحلى).

وكانت وزارة التربية والتعليم، أكدت أنه حرصا على توحيد مواعيد بدء العام الدراسي 2022 - 2023 بين جميع نوعيات المدارس ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الأزهري، قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يكون موعد بدء العام الدراسي 2023/2022 بالنسبة للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022.

كما قرر الوزير أن يكون يوم الأحد الموافق 18 سبتمبر 2022 أول أيام الدراسة بالمدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولي).