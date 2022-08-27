"مخاطر الزواج المبكر" ندوة توعوية للمجلس القومى للمرأة بالشرقية

أكدت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية، تنظيم ندوة توعوية عن مظاهر العنف ضد المرأة بالتعاون مع رئاسة مركز ومدينة أبو حماد، تناولت التعريف بالعنف وأنواعه ومظاهر العنف ضد المرأة وخاصة الزواج المبكر، وكذلك مخاطر الزواج المبكر القانونية والاجتماعية والصحية والأثار المترتبة على التفكك الأسرى على الفرد والمجتمع فضلاً عن توضيح أهمية دور الأم فى تربية النشء والاهتمام بتعليم الفتيات كما تم التطرق لمبادرات رئيس الجمهورية وخاصة مبادرة تنمية الأسرة المصرية واستعراض الجهود التى يبذلها المجلس فى جميع المجالات للنهوض بالمجتمع المصرى.

شارك بالحضور صلاح أيوب سكرتير عام مجلس المدينة ومحمد دياب مدير وحدة حماية الطفل بمركز ابو حماد والدكتورة فاتن فتحى أخصائى الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعى والدكتور سامر زين الدين رئيس قسم الدعوة بكلية أصول الدين والشيخ رأفت أبو جميعة وكيل إدارة أوقاف أبوحماد وباحث فى شئون المرأة ونهى عبد المنعم مقرره مناوب ثان الفرع وثناء الشيخ عضو الفرع والدكتور الشحات أبوسالم معلم بمدرسة الأمل للصم والإعاقة الذهنية والدكتور صلاح سليم رئيس جمعية بداية بالإضافة إلى 85 سيدة ورجل.

من جانبه، قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المرأة شريك أساسى وقاسم مشترك مع الرجل فى بناء وتنمية المجتمع وتعمل على خلق بيئة متوازنة لتحقيق التنمية الشاملة، مؤكداً على ضرورة تعزيز الثقافة المجتمعية الرافضة لكل أشكال العنف ضد المرأة وحمايتها.

وأضاف المحافظ أن حماية المرأة من العنف تبدأ من خلال التوعية بمخاطر الزواج المبكر على الفتيات والآثار السلبية للزواج غير الرسمى على الأسرة والمجتمع مشيداً بمجهودات المجلس القومى للمرأة فى تنظيم الندوات التوعوية وحملات طرق الأبواب لتوعية مختلف فئات المجتمع بأهمية الحفاظ على المرأة لكونها الدعامة الأساسية لبناء وتنمية المجتمع.