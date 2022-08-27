محطة رفع للصرف الصحى ووحدة صحية بقرية غياضة ضمن مبادرة "حياة كريمة" ببنى سويف

وقال مدحت صلاح رئيس مدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف لـ"اليوم السابع"، إنه يجرى العمل فى مشروع إنشاء محطة رفع للصرف الصحي، بقرية غياضة الغربية، التابعة لمجلس قروي طنسا بني مالو، ضمن 47 مشروعا بالقطاع بنطاق المركز، "شبكات انحدار وخط الطرد، ومحطات رفع".

وأضاف مدحت صلاح أنه يتم تنفيذ مشروع الوحدة الصحية بقرية غياضة الغربية، "تطوير شامل طبقا لمعايير التأمين الصحى" لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي مركز ببا في القطاع الصحي، وذلك ضمن 24 مشروعاً يجرى تنفيذها في القطاع وتشمل إنشاء وتطوير ورفع كفاءة الوحدات الصحية.