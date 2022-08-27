اليوم السابع
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السبت، 27 أغسطس 2022 04:55 م
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محافظ كفر الشيخ يتفقد رصف طريق مدخل المحافظة وإنشاء كوبري المرور

السبت، 27 أغسطس 2022 04:12 م
محافظ كفر الشيخ يتفقد رصف طريق مدخل المحافظة وإنشاء كوبري المرور جانل من جولة محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال التطوير التي تشهدها منطقة شرق العاصمة، وخاصة الأعمال الجارية بمدخل المحافظة من ناحية المحلة من أعمال توسعة الطريق المار بالصوالحة ليكون اتجاهاً واحداً، ويكون الاتجاه الآخر للقادمين من المحلة وبيلا والحامول من ناحية مسجد أبو الطيب، بحضور المهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد للمحافظة.
 
 
كما تفقد محافظ كفر الشيخ الاعمال الجارية في إنشاء كوبري المرور، لوضع حد للتكدس المروري والزحام الذي تشهده منطقة الموقف العمومي،ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال توسعة الطرق والرصف.
 

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