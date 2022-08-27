اليوم السابع
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السبت، 27 أغسطس 2022 06:27 م
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محافظ الوادي الجديد يتفقد إنشاءات المدرسة التكنولوجية ومركز ذوي الهمم

السبت، 27 أغسطس 2022 06:17 م
محافظ الوادي الجديد يتفقد إنشاءات المدرسة التكنولوجية ومركز ذوي الهمم محافظ الوادى الجديد
الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

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تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، أعمال الإنشاءات بمقر مدرسة التكنولوجيا التطبيقية بالخارجة، يرافقه المهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد ووصفي عبد الموجود مدير الإدارة التعليمية بالخارجة و المهندسة إيمان صبر مدير فرع الأبنية التعليمية ومسئولي مديرية الطرق بالمحافظة .
 
ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال تجهيز الفصول الدراسية والملعب والسور الفاصل بين المدرسة والمدرسة الفنية للبنات، وإنشاء العيادة الطبية الملحقة ، كما تفقد خلال جولته ، سير العمل بمركز الدكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة، ومتابعة الخدمات الطبية والأنشطة المقدمة لرواد المركز موجهًا بالتوسع في تغطية كافة الخدمات اللازمة لهم.
 
 
 

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