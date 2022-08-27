محافظ الوادى الجديد يتفقد محطة الصرف الصحى بقرية "بدخلو" وردم بركة "عين ساو"

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، محطة معالجة الصرف الصحي الجاري إنشاءها بسعة 1500 م3 بقرية بدخلو بمركز الداخلة ضمن خطط المحافظة التنموية التي تستهدف القرى، حيث رافقه فى الجولة سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والدكتور نبيل حنفي رئيس المركز.

وتستهدف المحطة معالجة مياه الصرف الصحي للاستفادة منها، واستخدامها في زراعة غابات شجرية لتثبيت الرمال، ومن المخطط افتتاحها ودخولها الخدمة أكتوبر المقبل.

من ناحية أخرى تفقد الزملوط أعمال ردم بركة الصرف الزراعي بمنطقة "عين ساو" شمال غرب موط على مساحة 24 فدانا، حيث وجه بإنشاء مدرسة فندقية بدلًا منها، كما تفقد عددًا من الأراضي الفضاء والمتخللات موجها بوضع تصور لاستغلالها والاستفادة منها في مشروعات خدمية وتنموية.