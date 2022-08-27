محافظ الوادى الجديد: زراعة 6 آلاف نخلة بمشروع وقف النخيل بالداخلة

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، مشروع وقف النخيل التابع للجمعية الشرعية بقرية القلمون بالداخلة والمقامة علي مساحة 116 فدانًا لصالح رعاية المنتفعين من خدمات الجمعية من الأيتام والحالات الأولى بالرعاية. يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة والسيد نبيل حنفى رئيس المركز.

وأشاد الزملوط بما تم إنجازه منذ بداية المشروع قبل 3 سنوات وصولًا إلى زراعة 6 آلاف نخلة وإنشاء 40 صوبة لإنتاج الخضروات والفاكهه وفتح منفذ ثابت بمدينة موط ومنفذين متنقلين لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين بقرى المركز، كما يضم المشروع مشتل نخيل يحتوي على 10 آلاف فسيلة ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 2,5 مليون نخلة.

وأكد المحافظ على دعم المحافظة لكافة المشروعات الجادة التي تسهم في زيادة الرقعة الزراعية وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة وتعزيز خطط التنمية المستهدفة.