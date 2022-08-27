محافظ الإسكندرية يشدد على متابعة إزالة الإشغالات وعدم عودتها مرة أخرى

الإسكندرية جاكلين منير

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، الأوضاع داخل الشوارع والميادين بنطاق الأحياء والتي تم إزالة كافة أشكال التعديات والإشغالات منها، وذلك خلال الحملات المكبرة التي شنتها الأجهزة التنفيذية على مدار الأيام السابقة في استجابة سريعة لشكاوي المواطنين.

وأشار المحافظ الى أنه تم التوجيه باستمرار الحملات وتكثيفها لإزالة كافة أنواع المخالفات، مع التشديد على المتابعة اللحظية للتأكد من عدم عودة الإشغالات مرة أخرى.

وفي سياق متصل قامت الأجهزة التنفيذية المعنية، بالمرور على الشوارع والميادين للوقوف على الوضع الحالي لها؛ حيث تم المرور على خلف محطة سيدى جابر، ومنطقة تعاونيات سموحة، وكذلك شارع باكوس وغبريال بحي شرق.

كما تم متابعة عدم وجود إشغالات داخل منطقة المنشية، وشارع اللاجيتيه بالابراهيمية بوسط، واستمرار رفع الإشغالات والتعديات من شارع خالد بن الوليد بالمنتزة أول. ومحيط كوبرى المندرة بالمنتزة ثان.

من الجدير بالذكر أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية شدد على رؤساء الأحياء ووحدة الإزالة الفورية بالمحافظة لتكثيف حملات إزالة التعديات والإشغالات بالشوارع والميادين على مستوى الأحياء بالتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية، كما شدد على تكثيف الحملات المسائية لحظر مكبرات الصوت، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.