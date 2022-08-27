محافظ أسيوط يلتقى مدير محمية الوادى الأسيوطى الطبيعية للوقوف على سير العمل

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،الدكتور إبراهيم نفادى مدير محمية الوادى الأسيوطى الطبيعية، لمتابعة الموقف التنفيذى لأعمال التطوير وسير العمل بالمحمية والتى تم إعلانها محمية طبيعية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 710 لسنة 1997، بهدف تربية و إكثار الأصول النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض وتمتد على أكثر من 8 آلاف فدان بقرية الغريب التابعة لمركز ساحل سليم ،فى إطار استضافة مصر ورئاستها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ COP27، والجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة فى سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 ، من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الاجيال القادمة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050..حضر اللقاء محمد النمر مدير عام التعليم الفنى بالمحافظة .
واستعرض المحافظ – خلال اللقاء – الجهود المبذولة لتطوير محمية الوادى الاسيوطى لتصبح مزارا سياحيا هاما بالمحافظة يقصدها الزوار والسائحين من مختلف انحاء العالم فضلا عن الباحثين والطلاب بمختلف الجامعات المصرية والعالمية ، كما استمع الى شرح من مدير المحمية عن اقسامها وما تتميز به من طيور وزواحف وحيوانات متنوعة بالاضافة الى النحل الفرعونى الذى يوجد بالمحمية وهو من اندر واغلى الانواع بالعالم ويأتيه العلماء والباحثين من مختلف انحاء العالم لدراسته ومعرفة معلومات عنه وعن فوائده فى العلاج بالاضافة الى ما تتميز به المحمية من وجود 6 انواع من الثدييات و66 نوع من النباتات المتنوعة والنادرة والتى تستخدم فى صناعة الادوية وعلاج الامراض المختلفة ويتم الاستعانة بها فى الابحاث العلمية المختلفة ، كما استمع الى شرح لاهم الزواحف التى تشتهر بها المحمية من ثعابين وسحالى والضب المصرى فضلاً عن الطيور بمختلف أنواعها وأهمها الصقر شاهين .
لقاء مدير المحمية الطبيعية
لقاء مدير المحمية الطبيعية
لقاء مدير المحمية الطبيعية
محافظ اسيوط
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