محافظ أسيوط يدعو المواطنين لتقديم المشروعات بالمنصة الإلكترونية استعداداً لمؤتمر COP27

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، عن تكثيف الفعاليات واللقاءات مع مؤسسات المجتمع المدنى وأصحاب المصلحة من المستهدفين للتوعية بأهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتى اطلقتها الحكومة المصرية ،فى ضوء استضافة مصر ورئاستها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ COP27، والجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة فى سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 ، من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الاجيال القادمة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 .

وأشار محافظ أسيوط - فى بيان صادر عن مكتب اعلام المحافظة – الى انه تم تكليف اعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة بالمحافظة ، ومسئولى البيئة والمجلس القومى للمراة ومديرية التضامن الاجتماعى بتكثيف برامج التوعية ودعوة المواطنين وكافة اصحاب المصلحة بالمشاركة فى المبادرة وتقديم المشروعات على المنصة الالكترونية للمبادرة ( http://www.sgg.eg )والتى بدأ العمل بها ابتداء من الاحد الماضى الموافق 21 اغسطس 2022 وتستمر فى تلقى المشروعات حتى يوم 7 / 9 / 2022 ، وسوف يتم اعلان اسماء المشروعات الفائزة يوم 15 سبتمبر 2022 ، وفقاً للشروط والضوابط الموضحة على الموقع الالكترونى للمبادرة ، لافتا إلى أن المبادرة التى اطلقتها الحكومة تعتبر مبادرة رائدة فى مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئى واثار التغيرات المناخية وذلك من خلال وضع خريطة للمشروعات الخضراء والذكية لجذب الاستثمارات اللازمة لافتا الى ان المبادرة يتم من خلالها اختيار ستة مشروعات خضراء ذكية يتحقق من خلالها تلك الرؤى ،من خلال لجنة تنفيذية تم تشكيلها على مستوى المحافظة وفقا لمعايير اختيار المشروعات الخضراء الذكية حيث تنقسم تلك المشروعات الى 6 فئات هى "المشروعات كبيرة الحجم والمشروعات المتوسطة والمشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة و المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح " وذلك على ان تستهدف المشروعات المقدمة المجالات الاتية " مشروعات تقوم على ممارسات الاعمال المراعية للبيئة والتى تؤدى الى خفض انبعاثات الكربون والتلوث وتعزيز كفاءة الطاقة والموارد والحد من فقدان التنوع البيولوجى والتخفيف من اثار تغير المناخ والتكيف مع تغير المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية وحفظ التنوع البيولوجي والحد من التلوث والسيطرة عليه " .

وأكد المحافظ ،على مشاركته بكافة الفعاليات وتكثيف اللقاءات مع كافة مسئولى القطاعات ومديريات الخدمات وشركات المرافق لحثهم على تقديم المشروعات والمشاركة فى المبادرة لخلق روح من التنافس بينهم بالاضافة الى تقديم مشروعات بيئية تهدف الى تعظيم الاستفادة من موارد المحافظة والامكانات المتاحة بها واقامة مشروعات صديقة للبيئة تساهم فى توفير فرص عمل لابناء المحافظة ،لافتاٍ الى انه سيتم تقيمم المشروعات المشاركة بالمحافظة واختيار مشروع واحد فى كل مجال من المجالات الست على ان يتم عرض 162 مشروع المختارين من اللجان التنفيذية بجميع المحافظات فى اطار تنافسى خلال مؤتمر وطنى سيعقد خلال شهر سبتمبر 2022 بمشاركة جهات ومنظمات وطنية ودولية وبنوك الاستثمار وبنوك التنمية والمؤسسات المعنية بتشجيع الصادرات والاستثمارات الخاصة والابتكار والتطوير تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لعرض المشروعات المقدمة واختيار افضل ١٨ مشروع من خلال اللجان الفنية المشكلة بواقع 3 مشروعات من كل فئة من الفئات الست ، بحيث يتم توفير التمويل و الاستثمارات للمشروعات الفائزة بمؤتمر المناخ cop27 " " بشرم الشيخ .

يذكر ان محافظ أسيوط قد أعلن عن انطلاق المنصة الالكترونية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية واستقبال المشروعات على الموقع الالكترونى ( http://www.sgg.eg ) ،معلنًا تخصيص الخط الساخن (2135603/ 088) لتلقي استفسارات المواطنين والرد عليها من خلال اعضاء اللجنة التنفيذية ومقررها ( عبد الباقى سيد ) ، على ان يتم الاعلان عن اية تفاصيل للمبادرة او منشورات التوعية على الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك (https://www.facebook.com/assioutgovernorate