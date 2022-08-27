محافظ أسوان: تفعيل دور مديرية القوى العاملة لتوفير فرص التدريب والعمل للشباب

كلف أشرف عطية، محافظ أسوان، بضرورة حشد كافة الجهود لمواجهة مشكلة البطالة من خلال تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل وصقل خبراتهم ومواهبهم والحصول على التدريبات المختلفة لتنمية قدراتهم ومساعدتهم على إقتحام سوق العمل.

وأعلنت مديرية القوى العاملة بأسوان بالتعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص، عن وظائف للشباب ، بجانب توفير فرص عمل بالقطاع الخاص للحالات الإنسانية التى تعرض على محافظ أسوان أثناء لقاءه الجماهيرى الأسبوعى بالمواطنين.

وصرحت نجاح ناجح مدير عام مديرية القوى العاملة بأسوان، بأنه يتم تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتفعيل دور المديرية ، والعمل على التنسيق مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى لتوفير فرص التدريب والعمل للشباب والفتيات ، لافته إلى أن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذا الشأن من أجل تحقيق التمكين الإقتصادى للمرأة وذوى الهمم والأسر الأولى بالرعاية تحقيقاً لخطة التنمية المستدامة وإستراتيجية مصر 2030 .