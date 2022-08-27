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متحف سوهاج ينظم معرضاً مؤقتاً بعنوان "كنوز سوهاج المنسية"

السبت، 27 أغسطس 2022 12:54 م
متحف سوهاج ينظم معرضاً مؤقتاً بعنوان "كنوز سوهاج المنسية" متحف سوهاج القومى
سوهاج – عمرو خلف

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نظم متحف سوهاج القومي بالتعاون مع منطقة الآثار الإسلامية والقبطية بسوهاج، وأديرة سوهاج الأثرية، ‏‏معرضًا مؤقتًا بعنوان "كنوز سوهاج المنسية" وذلك لتسليط الضوء على الأيقونات القبطية غير المسجلة ‏‏بأديرة سوهاج الأثرية.‏

 

ويضم المعرض 9 أيقونات قبطية غير مسجلة من أديرة محافظة سوهاج الأثرية ‏أبرزها أيقونتان تمثلان السيدة العذراء ‏تحمل السيد المسيح، ‏وأيقونة رئيس الملائكة ميخائيل، وأيقونة الملاك ‏غبريال، وأيقونة الأنبا بسادة، والأنبا ‏أباديون ، وأقيم  المعرض بقاعة العرض المؤقت بمتحف سوهاج القومي ويستمر ‏حتى 20 سبتمبر 2022م ، وان  جميع ‏معروضات المعرض تعرض للجمهور لأول مرة بمتحف سوهاج القومي.‏

 

 

 


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