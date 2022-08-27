متحف سوهاج ينظم معرضاً مؤقتاً بعنوان "كنوز سوهاج المنسية"

سوهاج – عمرو خلف

نظم متحف سوهاج القومي بالتعاون مع منطقة الآثار الإسلامية والقبطية بسوهاج، وأديرة سوهاج الأثرية، ‏‏معرضًا مؤقتًا بعنوان "كنوز سوهاج المنسية" وذلك لتسليط الضوء على الأيقونات القبطية غير المسجلة ‏‏بأديرة سوهاج الأثرية.‏

ويضم المعرض 9 أيقونات قبطية غير مسجلة من أديرة محافظة سوهاج الأثرية ‏أبرزها أيقونتان تمثلان السيدة العذراء ‏تحمل السيد المسيح، ‏وأيقونة رئيس الملائكة ميخائيل، وأيقونة الملاك ‏غبريال، وأيقونة الأنبا بسادة، والأنبا ‏أباديون ، وأقيم المعرض بقاعة العرض المؤقت بمتحف سوهاج القومي ويستمر ‏حتى 20 سبتمبر 2022م ، وان جميع ‏معروضات المعرض تعرض للجمهور لأول مرة بمتحف سوهاج القومي.‏‎