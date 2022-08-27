متحف سوهاج ينظم معرضاً مؤقتاً بعنوان "كنوز سوهاج المنسية"

نظم متحف سوهاج القومي بالتعاون مع منطقة الآثار الإسلامية والقبطية بسوهاج، وأديرة سوهاج الأثرية، معرضًا مؤقتًا بعنوان "كنوز سوهاج المنسية" وذلك لتسليط الضوء على الأيقونات القبطية غير المسجلة بأديرة سوهاج الأثرية.
ويضم المعرض 9 أيقونات قبطية غير مسجلة من أديرة محافظة سوهاج الأثرية أبرزها أيقونتان تمثلان السيدة العذراء تحمل السيد المسيح، وأيقونة رئيس الملائكة ميخائيل، وأيقونة الملاك غبريال، وأيقونة الأنبا بسادة، والأنبا أباديون ، وأقيم المعرض بقاعة العرض المؤقت بمتحف سوهاج القومي ويستمر حتى 20 سبتمبر 2022م ، وان جميع معروضات المعرض تعرض للجمهور لأول مرة بمتحف سوهاج القومي.
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