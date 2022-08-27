ماذا تعرف عن التأمين التكافلى ومراحل تطوره؟.. الاتحاد المصرى يجيب

كتب عبد الحليم سالم

استعرض الاتحاد المصري للتأمين برئاسة علاء الزهيرى، من خلال نشرته الأسبوعية فكرة التأمين التكافلى منذ ظهورها في نهاية السبعينيات من القرن العشرين و تطور هذه الفكرة والعلامات الهامة الفارقة في تطور التأمين التكافلي عالميا.

و استهدفت النشرة مناقشة النقاط التالية:

الخصائص الرئيسية للتأمين التكافلي

تطور سوق التأمين التكافلي العالمي

أهم الفرص والتحديات التي تواجه صناعة التأمين التكافلي

و جاء تركيز النشرة على النقاط السابقة من منطلق أن التأمين التكافلي أصبح مكوناً أساسياً من مكونات صناعة التأمين العالمية والمصرية، بعيداً عن تقييم نظام التأمين التكافلي من الناحية الفنية أو الشرعية أو مقارنته بنظام التأمين التقليدي.

الخصائص الرئيسية للتأمين التكافلي.

الحوكمة والرقابة الشرعية.

الفصل بين أموال حملة الوثائق (المشتركين) وحملة الأسهم.

توزيع الفائض التأميني / الاستثماري على المشتركين.

تطور أقساط التأمين التكافلي العالمي

بلغ حجم سوق التأمين التكافلي العالمي بدلالة إجمالي الأقساط المكتتبة ما يقرب من 27.6 مليار دولار أمريكي في عام 2021، و من المتوقع أن تنمو الصناعة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 13٪ في الفترة المتوقعة 2022-2027 لتصل إلى 49 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027

أهم الفرص والتحديات التي تواجه صناعة التأمين التكافلي:

فرص صناعة التأمين التكافلي:الوعي المتزايد بشأن التأمين التكافلي وخصائصه في مناطق مثل آسيا والمحيط الهادئ ودول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا.

انخفاض نسب اختراق التأمين (نسبة إجمالي الأقساط المكتتبة/ الناتج المحلي الإجمالي)، وكثافة التأمين (متوسط قسط التأمين / نسمة) في دول العالم الإسلامي.

يبلغ عدد المسلمين حوالي 1.5 مليار نسمة، يقطن غالبيتهم في دول تعد من الاقتصادات الناشئة والفقيرة التي مازالت تعاني من فجوة تأمينية متسعة.

التحديات التي تواجه صناعة التأمين التكافلي :-تحديات التنظيم والحوكمة.

التحديات المتعلقة بالمنافسة حيثُ تختلفة طبيعة المنافسة وفقاً للنظام المالي المطبق فى الاسواق المختلفة التحديات المتعلقة بالإستثمار.

التحديات المتعلقة بإعادة التأمين.

ندرة الكفاءات والمهارات والخبرةالتسويق .

دور الاتحاد

قام الاتحاد المصري للتأمين برئاسة علاء الزهيرى ، بمجموعة من الجهود في تطوير صناعة التأمين التكافلي منها إدارة الحوار المجتمعي الخاص بمشروع قانون التأمين الموحد الذي أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية والذي يعد من مزاياه الأساسية إفراد فصل كامل لشركات التأمين التكافلى، وكذلك مناقشة اللجان الفنية بالاتحاد خاصة اللجنة المالية والاستثمار، العديد من القضايا الخاصة باستثمارات شركات التأمين التكافلي.