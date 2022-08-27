لماذا تصاب بجفاف العين المستمر.. اعرف الأسباب

كتبت نهير عبد النبى

يعانى الكثيرون من جفاف العين ما يسبب ألما والتهابا شديدا فى العين، فقد يكون جفاف العين ناتجًا عن مشاكل صحية فى العين أو ناتج عن تناول بعض الأدوية أو اسباب اخرى، وحسب ما ذكر موقع healthline فأن أسباب جفاف العين هى:

-الشيخوخة على الرغم من إمكانية إصابة أي شخص بجفاف العين، إلا أن هذه الحالة تصبح أكثر شيوعًا مع تقدم العمر، حيث تميل العين الجافة إلى التأثير على الناس فوق سن الخمسين.



لا يمكن منع هذا النوع من جفاف العين، ولكن استخدام الدموع الاصطناعية على أساس منتظم يمكن أن يوفر ترطيبًا إضافيًا لتغليف عينيك وتخفيف الجفاف.



-الدواء تتكون الدموع من الزيت والماء والمخاط ومع ذلك ، يمكن أن تقلل بعض الأدوية من إنتاج المخاط وتساهم في جفاف العين المزمن، وتشمل هذه مضادات الهيستامين ومضادات الاكتئاب ومدرات البول وحاصرات بيتا المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم.



- استخدام الحاسوب يعاني بعض الأشخاص الذين يعملون على الكمبيوتر من إجهاد العين وصداع التوتربالإضافة إلى هذه المشكلات ، يمكن أن يؤثر التحديق في الكمبيوتر في كثير من الأحيان على دموعك ويؤدي إلى جفاف العين.

هذا لأن الأشخاص الذين يعملون على شاشة الكمبيوتر يميلون إلى الوميض في كثير من الأحيان نتيجة لذلك ، تتبخر دموعهم بسرعة أكبر.

إذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر في العمل ، فيمكنك تقليل الجفاف عن طريق الوميض بشكل متكرر. سيساعد الرمش في ترطيب عينيك. هذا يمكن أن يمنع الجفاف والتهيج.

إذا كنت لا تزال تعاني من الجفاف ، فاستخدم الدموع الاصطناعية أثناء العمل على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. بالإضافة إلى ذلك ، امنح عينيك استراحة بين الحين والآخر انظر بعيدًا كل 20 دقيقة وأغمض عينيك بشكل متكرر لإعادة بلل عينيك.



-جراحة الليزر يبدأ بعض الأشخاص في تجربة جفاف العين بعد جراحة تصحيح الرؤية بالليزريقطع هذا الإجراء بعض الأعصاب في القرنية ، مما يؤدي إلى تقليل إفراز الدموع في العين.

عادة ما يكون هذا النوع من جفاف العين مؤقتًا ويزول بعد بضعة أيام أو أسابيع حتى تلتئم عينيك ، استخدم قطرات مرطبة للحفاظ على رطوبة عينيك.