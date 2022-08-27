لجان الطب البيطرى بالأقصر تحصن المواشى فى سوق أبو قليعى بمدينة أرمنت.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قادت لجنة من الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، جولة للمرور على سوق أرمنت للماشية المقام بمنطقة أبو قليعي فى أرمنت غرب المحافظة، تزامناً مع انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، واستمراراً لتفعيل دور مديرية الطب البيطري بالأقصر فى إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر كل فى يومه المحدد أسبوعياً وبشكل منتظم، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتكليف وتوجيهات الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بالأقصر، ومتابعة الدكتورة هبة فضل مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطري بالأقصر.

وتكونت اللجنة من، الدكتور محمد محمود محمد رئيس الوحدة البيطرية بالمحاميد ورئيس اللجنة، والدكتور كيرلس لطفى رئيس قسم الابيديميولوجى بإدارة أرمنت البيطرية، حيث قامت اللجنة بالمرور على سوق الماشية بأرمنت بمنطقة أبو قليعي بحاجر أرمنت، وتم عمل تقصي وبائي نشط لمعرفة الوضع الوبائي، بالإضافة إلى تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وتوعية المواطنين من مربي وتجار بأهمية وضرورة تحصين الحيوانات الخاصة بهم ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع حماية لها من هذه الأمراض الوبائية، والتوعية بخطورة هذه الأمراض الوبائية وما تسببه من خسائر اقتصادية فادحة فى الثروة الحيوانية.

كما تم خلال الحملات تعريف المواطنين بمرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع من حيث أعراض المرض على الحيوانات المصابة- التوعية بطرق نقل المرض ومصادر العدوى-التوعية بطرق الوقاية من المرض وطرق التحكم والسيطرة على المرض، بجانب التوعية بأهمية التأمين على الماشية والمزايا التي يحصل عليها المربى فى حالة تأمينه على الحيوانات الخاصة به، وكذلك التوعية بأهمية ترقيم وتسجيل الحيوانات الخاصة بهم، حيث إن أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر هى سوق الأقصر للماشية وسوق إسنا للماشية وسوق أرمنت للماشية.

ومن المقرر أن تستمر مديرية الطب البيطري بالأقصر فى إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر كل فى يومة المحدد أسبوعيا وبشكل منتظم، وتكثيف حملات التقصى والترصد الوبائي ولجان التحصين والإرشاد البيطرى، لذلك تهيب مديرية الطب البيطرى بالأقصر بكافة المواطنين ومربي الماشية التعاون مع لجان التحصينات بمشاركتهم الإيجابية وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها تحقيقا للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة، والتى فى مقدمتها الحفاظ على الثروة الحيوانية وتحقيقا للتنمية المستدامة بها، وذلك حرصاً على صحة وسلامة الغذاء ومنعاً من إنتشار هذه الأمراض الوبائية.