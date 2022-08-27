كيفية محو الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف؟

كتب - أحمد عبد الهادي

يتساءل الموظفون العاملون بالمؤسسات الحكومية، عن كيفية محو الجزاءات التأديبية التي يتعرضون لها، ويوضح اليوم السابع في السطور التالية كيفية محوها:-

المادة ( 66 ):

تمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية :

1. سنة فى حالة الانذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام.

2. سنتان فى حالة اللوم، والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يوما.

3. ثلاث سنوات فى حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يوما وحتى ثلاثين يوما.

4. أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزاءى الفصل والاحالة إلى المعاش.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات المحو.

ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتب نتيجة له.