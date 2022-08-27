اليوم السابع
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ضمن مشروع تنمية الأسرة المصرية..

قومى المرأة: توفير 1100 فرصة تدريب إنتاجية لخريجات برنامج ريادة الأعمال

السبت، 27 أغسطس 2022 12:26 م
قومى المرأة: توفير 1100 فرصة تدريب إنتاجية لخريجات برنامج ريادة الأعمال أنشطة المجلس القومى للمرأة ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة
كتب ـ محمود راغب

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فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضمن محور التمكين الاقتصادي، نجح المجلس القومي للمرأة خلال عام فى توفير ما يزيد عن 1100 فرصة تدريب إنتاجية لخريجات برنامج ريادة الأعمال فى محافظات ( أسوان والمنيا والأقصر وبنى سويف والفيوم والإسماعيلية والإسكندرية وكفر الشيخ والمنوفية والقليوبية والدقهلية وأسيوط والوادى الجديد والجيزة والقاهرة والشرقية ) . 

كما نجح المجلس فى  توفير  25 وحدة تدريب إنتاجية بمقار فروع المجلس بالمحافظات والوحدات المحلية فى محافظات (المنيا والجيزة والغربية وقنا والبحيرة وسوهاج والدقهلية وبنى سويف وجنوب سيناء والشرقية والقليوبية وأسوان ). 
 
ويتم التدريب على حرف صناعة (السجاد ، والحلي، والخيامية، والخياطة ، والجلود ، والتطريز ، والألبان والمخللات ، وعرايس القفاز ، والريزن، والشنط ، والدك، ومنتجات البشرة ، وقشر الخشب ، ورسم على القماش ، والخوص). 
 
كما نفذ المجلس تدريبات حرفية على حرف (التطريز على الخوص، والزجاج المعشق ،والرسم على الخوص لعدد 55 سيدة بالتعاون مع حياة كريمة في اطار مبادرة "انت الحياة"). 
 
جدير بالذكر، أن المجلس يستهدف تدشين 200 مشغل ووحدة تدريبية إنتاجية بالتعاون مع الجهات الشريكة المعنية ، فضلا عن توفير 175 ألف فرص عمل للسيدات خلال 3 سنوات  . 
 
يذكر أن المجلس القومي للمرأة يعمل فى اطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية علي محورين أساسيين ، هما التمكين الاقتصادى للمرأة و التدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى .
 
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المشروع القومى لتنمية الأسرة
 
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مشروع تنمية الأسرة
 
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جانب من التدريب
 
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المشروع القومى لتنمية الأسرة
 
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أنشطة المجلس القومى للمرأة 
 
 

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