اليوم السابع
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قطع المياه عن مناطق غرب الإسكندرية نتيجة كسر مفاجئ

السبت، 27 أغسطس 2022 12:12 م
قطع المياه عن مناطق غرب الإسكندرية نتيجة كسر مفاجئ عملية إصلاح الكسر
كتب أحمد حسن

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أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن قطع المياه عن مناطق  القباري - الدخيلة - العجمي - الورديان بغرب الإسكندرية، نتيجة حدوث كسر مفاجئ بخط 1000 مللي GRB بمنطقه الموقف الجديد.
 
وتوجه على الفور المهندس أحمد جابر رئيس مياه الإسكندرية، وفريق الصيانة المختص، لمكان الحدث وتم البدء فى عملية الإصلاح، وعزل الخط عن طريق غلق المحابس بمنطقة الكسر.
 
وأصدر المهندس أحمد جابر تعليماته بتوفير سيارات تنكات المياه للمواطنين فى المناطق المتأثرة، كما وجه بتوفير خط بديل لتغذية هذه المناطق لحين الإنتهاء من عملية الإصلاح.
 
وتوجه إلى مكان الكسر، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية يرافقه السكرتير العام للمحافظة والمهندس أحمد جابر رئيس مياه الإسكندرية، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، ونائب رئيس مجلس إداره شركة الكهرباء إلى مكان الحدث لتفقد آخر المستجدات.
 
 

شركات المياه

شركه مياه الاسكندريه

محافظه الاسكندريه



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