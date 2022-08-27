اليوم السابع
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قضايا الدولة تتلقى العزاء فى المستشار محمد الشيخ الأربعاء القادم

السبت، 27 أغسطس 2022 11:39 م
قضايا الدولة تتلقى العزاء فى المستشار محمد الشيخ الأربعاء القادم هيئة قضايا الدولة .. أرشيفية
كتب محمد إبراهيم

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وجه  المستشار محمد بكر رئيس قضايا الدولة، بتحديد يوم الأربعاء القادم الموافق 31/8/2022، لتلقي العزاء في  المستشار محمد عبد العظيم الشيخ رئيس قضايا الدولة الأسبق، وذلك بنادي مستشاري هيئة قضايا الدولة النهري بـ 8 شارع أبو الفدا الزمالك، بعد صلاة المغرب.
 
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها، حيث أكد أن جميع قضاة الهيئة ينعون ببالغ الحزن والأسى المستشار محمد عبد العظيم سائلين المولى عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.
 
 

قضايا الدولة

المستشار محمد الشيخ

نادى قضايا الدولة

هيئة قضايا الدولة



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