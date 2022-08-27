قارئ من قنا يناشد لتوصيل خدمة التليفون الأرضى.. ورئيس المدينة يرد

كتبت: شيماء حمدى - قنا - صابر سعيد

أرسل القارئ رمضان محمد أبوالسعود من محافظة قنا قرية دندرة نجع أبو شوك، شكوى عبر خدمة" صحافة المواطن" باليوم السابع يطالب بتوصيل خط التليفون الأرضى قائلا: "منذ 8 شهور تقدمت بطلب لتركيب خط أرضى فى السنترال التابع لى برقم 220011110، وقمت بعمل شكاوى كثيرة ولم يتم التركيب حتى الآن لعدم الامكانية بالرغم أنه يوجد بجوارى بوكسين للخطوط، أرجو توصيل الشكوى للمسئولين. لأنى أواجه مشاكل كثيرة فى العمل بسبب ضعف شبكة الانترنت الهوائي".

وقال طارق لطفى، رئيس مدينة قنا، أن الوحدة المحلية ستفحص شكوى مواطن من خلال التواصل مع مسئولى السنترال بعد تقدمه بها لتوصيل خط تليفون أرضى.

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".