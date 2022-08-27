اليوم السابع
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السبت، 27 أغسطس 2022 07:44 ص
أكرم القصاص
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فصل التيار الكهربائى لمدة 5 ساعات عن عدة مناطق بالغردقة لصيانة المحولات اليوم

السبت، 27 أغسطس 2022 07:00 ص
فصل التيار الكهربائى لمدة 5 ساعات عن عدة مناطق بالغردقة لصيانة المحولات اليوم قطع الكهرباء - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة لصيانة المحولات الدورية المتبعة من قبل قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر.
 
وأكدت غرفة عمليات محافظة البحر الاحمر، أنه سيتم  فصل التيار الكهربائي عن إدارة التفتيش البحرى والماراثون، وذلك اليوم السبت.
 
كما أفاد مركز عمليات المحافظة بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مناطق الحرفيين وغبور، وخزان المدينة العسكرية، ومنطقة البوتجاز، ملاهى الدولفين، ومحطة جاسكو، وذلك يوم الأحد المقبل من السا عة 9 صباحا حتي 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية .

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الغردقة

صيانة المحولات الدورية



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