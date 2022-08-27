غلق 11 كافيه وضبط 103 شيش و320 حالة إشغال متنوع بالإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء باستمرار شن الحملات الدورية والمفاجئة لإزالة الإشغالات على مستوى الأحياء وجميع الأسواق العشوائية والتصدى لجميع المخالفات ورفع جميع المعوقات أمام حركة المرور، مشددًا على المتابعة المستمرة لعدم السماح بعودة تلك الإشغالات مرة أخرى، وردع المخالفين.

وفى هذا الصدد، شن حى المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول تنسيقا مع شرطه المرافق حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام استهدفت شوارع بن سلامه والفلكى ومنطقه السيوف قبلى، وتم إزالة الإشغالات والفروشات والباعة الجائلين، وأسفرت الحملة عن غلق 11 كافيه مخالف من مناطق الحى، كما تم التحفظ على 270 حالة إشغال متنوعة متضمنة 40 شيشة.

وقام حى المنتزه ثان برئاسة هدى ابو كليلة حملة مكبرة لإزالة الإشغالات استهدفت نطاق "ميدان المندرة الكوبرى - شوارع جمال عبد الناصر - الكورنيش - 25 طوسون"، وأسفرت الحملة عن ضبط 63 شيشة، و50 حالة إشغال متنوع، كما تم ضبط 6 مركبات توك توك تواجدت فى الشوارع الرئيسية وتعرقل السيولة المرورية.

وتستمر الحملات الدورية والمفاجئة لضبط المخالفين وإزالة الإشغالات، ومتابعة الشوارع والميادين والأسواق لعدم عودتها مرة أخرى.