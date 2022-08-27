غلق منشأتين مخالفتين والتحفظ على 38 إشغال طريق فى حملة بحى غرب الإسكندرية

فريق المحافظات

شن حى غرب الإسكندرية، حملة مسائية مكبرة بقيادة المهندسة سحر شعبان رئيس الحى، أسفرت عن غلق منشأتين مخالفتين، والتحفظ على 38 إشغالا متنوعا، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال، وإزالة كافة الإشغالات التى تشغل الطريق العام، بنطاق ميادين وشوارع الحي.

وكثفت المهندسة سحر شعبان رئيس حى غرب، حملات مسائية، مكبرة بمشاركة وحدة التدخل السريع للمحافظة وشرطة المرافق ، وذلك لإزالة الإشغالات التى تشغل الطريق العام، ومتابعة مدى الالتزام بالمواعيد الصيفية لغلق المحلات والمطاعم والكافيهات بنطاق الحى.

وشملت الحملات، منطقة مينا البصل التي ،أسفرت عن غلق وتشميع محلين بشوارع 188 عارف بك ،كما شملت الحملة سوق الجمعه وشارع مسجد القبارى ، و التحفظ على 38 إشغال متنوع ، كما تم إزالة كافة حواجز السيارات التي تشغل الطريق العام ،وتم التحفظ على 10 حاجز سيارات ، وجاء ذلك بوجود سكرتير عام الحى، وإشغال الطريق، والمتابعة الميدانية بالحى ومتابعة المحافظة.