غرق شاب بترعة فى مدينة دسوق بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

لقى شاب مصرعه غرقًا بترعة البدالة بمدينة دسوق، حيث جرى نقل الجثمان عن طريق سيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى دسوق العام تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقى اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد هيثم عبد المقصود، رئيس فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ، دسوق وفوه ومطوبس، يفيد بغرق شاب بترعة البدالة بمركز دسوق، حيث جرى نقل الجثمان عن طريق سيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى دسوق العام.

بانتقال الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ والفحص تبين مصرع محمد خالد متولي القصاص، عمره 17 عاما، مقيم بعزبة البدالة لقي مصرعه غرقًا بترعة البدالة بمدينة دسوق، أثناء الاستحمام بترعة عزبة البدالة.