"عمليات الثانوية الأزهرية دور ثان": لا شكاوى من امتحانات اليوم

وفي تقرير لغرفة العلميات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية، أوضحت أنه تم الاطمئنان على وصول جميع الأسئلة قبل بدء امتحان اليوم، إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وتوفير أدوات التعقيم وتواجد الملاحظين، وانتظام سير الامتحانات باللجان.

وتلقت غرفة العمليات المركزية، التقارير الفنية من واضعي الامتحان التي أفادت بسلامة الأسئلة، وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد للامتحان، حيث جاءت متدرجة من السهولة إلى الصعوبة وفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

كما سادت حالة من الاستقرار والانتظام في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها (العلمي والأدبي)، وشهادتي البعوث الإسلامية (ثانوية وإعدادية) خلال اليوم دون رصد أية شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات، أو عدم مناسبتها للزمن المقرر للامتحان، أو ورود أسئلة من خارج المنهج المقرر، كما جاءت الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط، ولم ترد إلى غرفة العمليات المركزية أية شكوى تتعلق بالإجراءات الخاصة بها على مستوى جميع المناطق الأزهرية.

وتفقد الشيخ عوض الله عبد العال، رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق، لجنة معهد فتيات البساتين بمنطقة القاهرة الأزهرية، كما تفقد السادة مديرو العموم بقطاع المعاهد، بتكليف من رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عدد من اللجان بالمناطق الأزهرية، لمتابعة أعمال الامتحانات، والاطمئنان على سير أعمال الامتحانات واتباع الإجراءات الاحترازية، والتأكد من ارتداء الكمامات، والتباعد بين الطلاب، وتوفير المطهرات، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب داخل اللجان.