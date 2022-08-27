عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى: برامج الحماية الاجتماعية تشمل دعم الأسر الأكثر احتياجا

محمود رضا الزاملى

قال محسن سرحان عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، الجمعيات فى مصر قطاع عريض بلغ 40 ألف كيان يعمل فى مصر، والتنسيق بين الجمعيات هى سابقة لم تحدث فى أى دولة أخرى، لافتا إلى أن هذا التحالف حدث بشكل مصغر بين بعض الجمعيات ولايات أمريكية وبتكون مربوطة بفترة معينه ويتم حلها عقب تنفيذ المهام، والحماية الاجتماعية التى تنفذه الدولة حاجة عظيمة.

وأضاف عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، أن برامج الحماية الاجتماعية، هو برنامج محكم يشمل منح السلع الغذائية أو أموال لدعم الأسر الأكثر احتياجا، عبر قاعدة بيانات واحدة، وبذلك تم القضاء على ازدواجية المنفعة وجهود الدولة فى تخفيف الأعباء عم المواطنين عبر حزمة من المساعدات النقدية والعينية فى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.

وتابع عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، أن برنامج تكفل وكرامة لوحدة يشمل 5 مليون أسرة حتى الآن دعم محكم لتلك الأسر.