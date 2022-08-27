طلاب جامعة الأقصر يشاركون في اللقاء القمي لكأس المعرفة بجامعة عين شمس

الأقصر – أحمد مرعى

شارك وفد من طلاب جامعة الأقصر، فى اللقاء القمى بين الجامعات المصرية تحت عنوان كأس المعرفة الذي نظمته جامعة عين شمس، في الفترة من 26 إلى 30 أغسطس الجاري، تحت رعاية الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة.

وأوضح الدكتور وائل الصغير، مدير رعاية الشباب المركزية، أن وفد الجامعة ضم طلاب من مختلف كليات الجامعة الحاصلين على مراكز متقدمة في الأنشطة الثقافية والعلمية، وشاركوا في العديد من المسابقات الثقافية والعلمية التى نظمتها الجامعة سواء على مستوى الكليات أو على مستوى الجامعة، بالإضافة إلى تفوقهم الدراسي، تحت إشراف الأستاذ محمود خليل، مدير عام الدراسات العليا المركزية.

وأضاف الصغير، أن المشاركة في اللقاء القمى تأتي بناء على توجيهات الدكتور حمدي حسين، رئيس الجامعة، بأهمية المشاركات الخارجية للطلاب، وتحفيز لجميع طلاب الجامعة للمشاركة، وخلق روح التنافس الإيجابية وتبادل واكتساب الخبرات والثقافات بين طلاب الجامعات المختلفة، من خلال تلك اللقاءات القمية التنافسية.

وكان قد أعلن الدكتور وائل الصغير، مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب المركزية، أن إدارة النشاط الاجتماعي والمعسكرات، بقيادة ذكاء محمد صبري، شاركت بوفد من طلاب ذوي الهمم بجامعة الأقصر في الدورة التدريبية لطلاب ذوي الهمم بالجامعات المصرية تحت شعار مبدعون باختلاف في إطار الفوج الطلابي ضمن فعاليات دورات إعداد القادة بحلوان خلال الفترة من 21 حتى 25 أغسطس الجاري، وذلك تحت إشراف الدكتورة صفاء على يوسف، وفاتن محمد رمضان.

وتضمنت فعاليات اليوم الأول لقاء مع وزيرة التضامن الاجتماعي، وورشة عمل مع مدير التدريب لمركز ذوي الإعاقة بجامعة الأزهر، ويشارك الطلاب في العديد من الأنشطة المتنوعة (رياضية – ثقافية – فنية - ألعاب فردية وغيرها)، حيث يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور حمدي محمد حسين رئيس الجامعة، ودعمه الدائم والمستمر لمشاركة الطلاب ذوي الهمم باللقاءات القمية بين الجامعات المصرية وتشجيعهم على المشاركة لإكسابهم الخبرات وتنوير فكرهم وتبادل الثقافات بين الجامعات المختلفة.