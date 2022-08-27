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طقس حار على أغلب الأنحاء وارتفاع الرطوبة.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

السبت، 27 أغسطس 2022 08:00 ص
طقس حار على أغلب الأنحاء وارتفاع الرطوبة.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة طقس حار - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، ارتفاع الرطوبة النسبية على مدار ويؤدى إلى تكون السحب المتفرقة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى مما يحد من تأثير أشعة الشمس أحيانا، ليكون الإحساس بالطقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على  جنوب سيناء وجنوب الصعيد مائل للحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية حار رطب على باقى الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت، القاهرة العظمى 34  درجة والمحسوسة 36 والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والمحسوسة 33 درجة والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والمحسوسة 32 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والمحسوسة 43 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 درجة والصغرى 28 درجة.

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