اليوم السابع
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ضبط 18 مخبزا لمخالفة المواصفات وتهريب الدقيق المدعم في البحيرة

السبت، 27 أغسطس 2022 11:17 ص
ضبط 18 مخبزا لمخالفة المواصفات وتهريب الدقيق المدعم في البحيرة مخبز - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين بالبحيرة، حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، ومواجهة الغش التجارى وتهريب حصص الدقيق المدعم إلى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
وأسفرت تلك الحملات، عن ضبط 18 مخبزا بمركز أبو حمص، لبيعها خبزا ناقص الوزن ومخالفا للمواصفات، وكذلك تحرير محاضر عدم نظافة أدوات العجين والتوقف عن الإنتاج بدون عذر قهرى.
 
كما تم ضبط  3 مخابز  لتجميعها حصصا من الدقيق المدعم، وبيعها بشكل غير قانونى فى السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونيه حيال المخالفين . 
 
أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين  وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير إدارة التجارة الداخلية . 
 
من جانبه أكد المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين على  ، تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية بكافة مراكز المحافظة.
 مشددا على أهمية  التأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه .

 


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