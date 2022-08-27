ضبط 11.5 طن عسل ولبن مجفف مجهولة المصدر فى حملات رقابية بالعاشر من رمضان

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 11 طن عسل جلوكوز ,540 كيلو لبن مجفف جميعها سلع مجهولة المصدر في حملات رقابية مفاجئة على المصانع والمخازن بمدينة العاشر من رمضان، في إطار تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود والصيدليات والمخازن والمطاعم والجزارين وكافة الأنشطة التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

قامت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة أحمد إبراهيم و مفتشي الإدارة بحملة أسفرت عن تحرير المحاضر الآتية:

· تحرير محضر ضد أصحاب مخازن المواد الغذائية لوجود منتجات مجهولة المصدر وتم التحفظ على 50 كرتونة لبن حليب زنة الواحد 10 كجم و800 جرام بإجمالي وزن 540 كيلو لبن علي ذمة المحضر.

· كما تم تحرير محضر ضد أحد أصحاب مصانع المواد الغذائية لوجود خامات مجهوله المصدر وتم التحفظ على 36 برميل عسل جلوكوز زنة الواحد 300 كجم بإجمالي وزن 11 طن عسل جلوكوز علي ذمة المحضر.

· وتم تحرير عدد 2 محضر ضد أصحاب أنشطة تجارية للبيع بأزيد من السعر الرسمي للسجائر.

· كما تم تحرير عدد 2 محضر ضد أصحاب أنشطة تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار.