اليوم السابع
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ضبط مستريح الأغذية فى سوهاج بعد اتهامه بالاستيلاء على أموال المواطنين

السبت، 27 أغسطس 2022 12:02 م
ضبط مستريح الأغذية فى سوهاج بعد اتهامه بالاستيلاء على أموال المواطنين قوة أمنية- أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم توظيف الأموال، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.
 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج) بممارسة نشاط احتيالى من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة المواد الغذائية مقابل حصولهم على أرباح شهرية مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ منهم بلغت (مليون جنيه)، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.
 

مستريح

الداخلية

حوادث



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