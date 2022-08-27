ضبط مخزن مكملات غذائية غير مرخص في المرج

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من ضبط (المسئول عن مخزن للأدوية والمكملات الغذائية - كائن بدائرة قسم شرطة المرج)، وذلك لإدارته المخزن "بدون ترخيص"، وبحوزته (عدد كبير من العقاقير الطبية - جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها).

بمواجهته اعترف أمام اللواء محمد عبد الله مدير المباحث، واللواء علاء بشندي، بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.