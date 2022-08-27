اليوم السابع
Ads
السبت، 27 أغسطس 2022 12:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط سيارة محملة بلحوم ومجمدات غير صالحة للاستهلاك الادمى بأسيوط.. صور

السبت، 27 أغسطس 2022 11:06 ص
ضبط سيارة محملة بلحوم ومجمدات غير صالحة للاستهلاك الادمى بأسيوط.. صور المضبوطات
اسيوط- هيثم البدرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت مباحث التموين بأسيوط خلال حملة تموينية مشتركة بين ادارة التموين، والطب البيطري بدائرة مركز ساحل سليم من ضبط سيارة ثلاجة محملة بكميات من اللحوم والكبد والفراخ المجمدة الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، والسياره تقوم بتوزيعها على محلات الدواجن، والمجمعات بمركز ساحل سليم.
 
وأظهر التفتيش المبدئي من خلال مناظرة اللحوم أن كل اللحوم ومشتقاتها في حاله تعفن، كما أكد تقرير الطب البيطرى أنه يتم  تجميدها مره آخرى وإعاده بيعها، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات اللازمة.
 
ضبط-سيارة-محملة-بلحوم
ضبط-سيارة-محملة-بلحوم

ضبط-سيارة-محملة-بلحوم-ومجمدات-غير-صالحة-للاستهلاك
ضبط-سيارة-محملة-بلحوم-ومجمدات-غير-صالحة-للاستهلاك

ضبط-سيارة-محملة-بلحوم-ومجمدات-غير-صالحة-للاستهلاك-الادمى-بأسيوط
ضبط-سيارة-محملة-بلحوم-ومجمدات-غير-صالحة-للاستهلاك-الادمى-بأسيوط

 


الطب البيطرى

تقارير مصرية

لحوم غير صالحة

اسيوط

محافظة اسيوط



الموضوعات المتعلقة

ضبط مالك محل بحوزته كمية من اللحوم مجهولة المصدر في الجيزة

الجمعة، 26 أغسطس 2022 01:36 م

"بيطرى الأقصر" تضبط 113 كيلو مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى.. صور

الجمعة، 26 أغسطس 2022 09:59 ص

"الأوقاف" تبدأ اليوم توزيع 20 طن لحوم صكوك أضاحى وإطعام بـ10 محافظات

الجمعة، 26 أغسطس 2022 04:00 ص

ضبط ربع طن لحوم مصنعة مجهولة المصدر فى حى الزهور ببورسعيد

الخميس، 25 أغسطس 2022 11:23 ص

ضبط 62 كيلو مصنعات دواجن ولحوم مجهولة المصدر فى حملات بيطرية بالأقصر.. صور

الخميس، 25 أغسطس 2022 09:30 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة