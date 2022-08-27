ضبط سيارة محملة بلحوم ومجمدات غير صالحة للاستهلاك الادمى بأسيوط.. صور

اسيوط- هيثم البدرى

تمكنت مباحث التموين بأسيوط خلال حملة تموينية مشتركة بين ادارة التموين، والطب البيطري بدائرة مركز ساحل سليم من ضبط سيارة ثلاجة محملة بكميات من اللحوم والكبد والفراخ المجمدة الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، والسياره تقوم بتوزيعها على محلات الدواجن، والمجمعات بمركز ساحل سليم.

وأظهر التفتيش المبدئي من خلال مناظرة اللحوم أن كل اللحوم ومشتقاتها في حاله تعفن، كما أكد تقرير الطب البيطرى أنه يتم تجميدها مره آخرى وإعاده بيعها، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات اللازمة.