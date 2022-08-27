ضبط ربة منزل بحوزتها كمية من الحشيش بقصد الاتجار في جرجا جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

بدأت النيابة العامة بمركز جرجا بمحافظة سوهاج، التحقيق في واقعة تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا، من ضبط ربة منزل تعمل في تجارة المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش، وبحوزتها 6 فرش من ذات المخدر، وذلك قبل ترويجها على العملاء.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب، يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات، مفادها قيام ربة منزل بالاتجار بالمواد المخدرة، متخذة من قسم شرطة جرجا مسرحا لمزاولة نشاطها الإجرامى.

وعلى الفور وبعرض المعلومات على اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، قرر سرعة تشكيل فريق بحث وتقنين الإجراءات وضبط المتحرى عنها متلبسة بالحرز والحيازة.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم تشكيل فريق بحث بقيادة المقدم مصطفى فرغل مفتش المباحث والرائد محمد حماد رئيس مباحث القسم والنقيب أحمد الصاوى معاون اول مباحث القسم والنقيب أحمد العش معاون المباحث وتم إستهداف المتحرى عنها بمدينة جرجا وبحوزته 6 فرش لمخدر الحشيش وهاتف محمول ومبلغ مالى وأدوات الوزن والتقضيع.

وأشارت التحريات إلى أن المتهمة لديها تاريخ إجرامى هي وعائلتها ولهما نشاط معروف في تجارة الواد المخدرة بدائرة قسم شرطة جرجا ولها علومات جنائية.

وبمواجهة المتهمة بما توصلت إليه التحريات وأسفرت عنه عملية الضبط، اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتف المحمول للإتصال بالعملاء والمبالغ المالية من حصيلة البيع تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق .