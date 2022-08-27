شكوى من تهالك عمود إنارة على وشك السقوط بالعاشر من رمضان.. وجهاز المدينة يرد

أحمدجمال الدين - الشرقية - إيمان مهنى

أرسل القارئ عبد الفتاح عسكر شكوى عبر خدمة صحافة المواطن فى اليوم السابع يتضرر فيها من تهالك عامود إنارة على وشك السقوط فى المجاورة 34 قطعة 85 شارع إسماعيل سرى بجوار مسجد آل عفيفى بمدية العاشر من رمضان محافظة الشرقية .

وقال القارئ فى رسالته:" نطالب نحن سكان مجاورة 34 قطعة 85 بضرورة العمل عى صيانة العامود الكهربائى بعد أنأوشك على السقوط وإعادته لوضعه الطبيعى وترميم قاعدته الأسمنتية حرصا على سلامة السكان والمارة.

من جانبه أفاد جهاز العاشر من رمضان لـ"اليوم السابع"، أنه جاري التعامل الشكوي ، حيث تم تكليف إدارة الصيانة بالكهرباء، بسرعة فحص الشكوي وعمل مايلزم ، وسيتم موافتنا بالرد .

تأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقها "اليوم السابع" لحرصه المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين .

ويعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع