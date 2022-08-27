سيارة مسرعة تنهى حياة شاب بعد خروجه من أداء الصلاة في الدقهلية

الدقهلية فريق محافظات

لقي شاب مصرعه بعدما صدمته سيارة مسرعة، عقب خروجه من صلاة الفجر بأحد المساجد بمنطقة المشاية في مدينة المنصورة، وممارسته رياضة "الاسكيتنج"، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة أول المنصورة، بمصرع شاب بعدما صدمته سيارة مسرعة بمنطقة المشاية.

وانتقل ضباط المباحث قسم شرطة أول المنصورة لمكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع شاب يدعى محمد طارق هلال، طالب بالصف الثاني الثانوي، حيث صدمته سيارة أثناء خروجه من أداء صلاة الفجر بأحد المساجد الكائنة بمنطقة المشاية أثناء سيره مرتديًا باتيناج، وفرت هاربة.

وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتشييعه من مقابر العيسوي بالمنصورة، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونعي والد الشاب نجله بكلمات مؤثرة، وكتب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: فلذة كبدي ونور عيني وروح فؤادي سندي وضهري أول فرحتي حامل كتاب الله الخلوق المتفوق الحنون صاحب القلب الكبير، الساعي في الخير، تعبي وشقائي، رحل إلى جوار ربه، انطفأ نور عيني وأخذ روحي وانكسر ضهري رحل أول الفرحة، رحل القلب الكبير رحلت الرجولة والجدعنة والطيبة والحنية، رحل كل ما هو جميل، ولم يتبق غير ألم الفراق، عزائي الوحيد أنك بجوار أرحم الراحمين ومع حبيبك المصطفى صل الله عليه وسلم ولا نقول إلا ما يرضي الله والحمد لله وأنا لله وأنا إليه راجعون.