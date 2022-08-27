اليوم السابع
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أكرم القصاص
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سوريا.. اعتقال العشرات من عقول "داعش" فى مخيم الهول

السبت، 27 أغسطس 2022 04:00 ص
سوريا.. اعتقال العشرات من عقول "داعش" فى مخيم الهول مخيم الهول - أرشيفية
وكالات

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أوقفت القوات الكردية فى شمال شرق سوريا عشرات المرتبطين بتنظيم "داعش" الإرهابى فى مخيم الهول للاجئين، وفق ما كشف مسؤول بقسد.

ويقع المخيّم الخاضع لإدارة قوات سوريا الديمقراطية على بعد أقل من 10 كيلومترات من الحدود العراقية، ويضمّ نحو 56 ألف شخص، من بينهم 10 آلاف أجنبى، بحسب معطيات الأمم المتحدة، هم بغالبيتهم أقرباء لعناصر من تنظيم "داعش" ونازحون سوريون ولاجئون عراقيون.

وتهدف هذه العملية التى أطلقتها قسد الخميس إلى "اعتقال العقول المدبرة للتنظيم فى المخيم والذين يقومون بعمليات إرهابية، بالإضافة إلى أخذ البصمات والحصول على الإحصائية الجديدة للقاطنين فى المخيم= على ما قال سيامند على من وحدات حماية الشعب الكردية أبرز فصائل قوات سوريا الديمقراطية لوكالة فرانس برس.

وقال على من مخيم الهول حيث عُثر "على أربعة خنادق" أنه "تم إلقاء القبض على 27 مشتبها به".

وأوضح "بدأت قواتنا بإزالة الخيم الفارغة ضمن المخيم حيث يستخدمها "داعش" خلال هجماته.. وبدأت قواتنا بتسجيل أسماء القاطنين وأخذ البصمات".

وانتشرت القوات الكردية على نطاق واسع فى المخيّم الجمعة، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس.

ووصفت وحدات حماية الشعب الكردية فى بيان، مخيّم الهول ببيئة "تتخفّى فيها الخلايا الإرهابية وتستغلها للقيام بعملياتها".


مخيم الهول

سوريا

اخبار سوريا

داعش

قسد

اكراد



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