رفع حد السحب من البريد لـ150 ألف جنيه وهبوط الفضة وارتفاع الذهب.. فيديو

كتب -ريهام الباشا

قدم تلفزيون اليوم السابع نشرة اقتصادية جديدة، وجاء فيها بالنسبة للعناوين الرئيسية، البريد يرفع حدود السحب لـ 150 ألف جنيه وارتفاع الذهب في السوق المصري بختام تداولات الأسبوع، وانخفاض الفضة في مصر مع التراجع العالمي

رفع حدود السحب في البريد لـ 150 ألف جنيه

أصدر الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد قرارًا، يتضمن إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بجميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من ٥٠ ألف جنيه مصري إلى ١٥٠ ألف جنيه مصري من مكاتب البريد.

‫وصرح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن قرار إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع ورفع حد السحب اليومي للأفراد والشركات يأتي في إطار دعم خطط الدولة نحو تطبيق الشمول المالي، وتماشيًا مع قرار البنك المركزي المصري للبنوك؛ بهدف التيسير على المواطنين والشركات، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيساهم بشكل كبير فى توفير السيولة النقدية اللازمة للأفراد والمؤسسات والشركات، خاصة التي يعتمد نشاطها على التحصيل النقدي، مثل محطات الوقود وشركات الغاز والمولات التجارية والمهن الحرة، إلى جانب أنشطة بيع العقارات والسيارات

ارتفاع أسعار الذهب

تحركت أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم 4 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 ارتفاعا من 1076 إلى 1080 جنيها للجرام وفق سعر الإغلاق الأسبوعي لسوق الذهب.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 يسجل 926 جنيها.

عيار 21 يسجل 1080 جنيها.

عيار 24 يسجل 1235 جنيها.

الجنيه الذهب 8640 جنيها.

انخفض الذهب بأكثر من 1% أمس الجمعة بعد أن قال رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول في خطابه في جاكسون هول إن الاقتصاد الأميركي سيحتاج إلى سياسة نقدية صارمة "لبعض الوقت" قبل أن يصبح التضخم تحت السيطرة.

تراجع أسعار الفضة في مصر

تشهد أسعار الفضة عالميا هبوطا ملحوظا بختام تداولات هذا الأسبوع، إذ تراجعت الفضة الفورية بنسبة 2.22% إلى 18.852 دولار للأونصة، أما عن وضع أسعار الفضة في مصر اليوم، فقد سجل سعر أونصة الفضة 364.038 جنيه بتداولات اليوم السبت 27 أغسطس 2022، كما سجل سعر جرام الفضة عيار 999 سعر 11.68 جنيه، وبلغ سغر جرام الفضة البريطانية 11.20 جنيه وبلغ سعر الفضة الإسترليني عيار 925 ما قيمته 10.82 جنيه.