اليوم السابع
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رحمة يوسف: حققت حلمى كأول حكم ساحة بكفر الشيخ ولم أهتم بالمحبطين.. صور

السبت، 27 أغسطس 2022 12:59 م
رحمة يوسف: حققت حلمى كأول حكم ساحة بكفر الشيخ ولم أهتم بالمحبطين.. صور رحمة يوسف أول حكم ساحة بكفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أكدت رحمة يوسف، أول حكم ساحة بكفر الشيخ، أنها حققت حلمها في أن تكون حكم ساحة، ومارست كافة أنواع التحكيم وإدارة المباريات، مضيفة أنها لم تهتم بكلام المحبطين.

وأضافت رحمة، لـ"اليوم السابع"، أنه كان حلمي منذ صغري أن أكون لاعبة كرة قدم وحكم ساحة، ومارست كل الألعاب إلا كرة القدم لعدم علمي أن هناك بنات يمارسونها في الأرياف وفي محافظات مصر، ولكن بعد مشاركة في مهرجان برأس البر ورؤيتها للبنات مارست كرة القدم.

وتابعت أنها التحقت بعدد من الأندية، وراودها حلمها القديم لتكون حكما، والتحقت بالتحكيم بعد إجراءات الاختبارات البدنية والقانونية، لتكون أول حكم ساحة بكفر الشيخ.

اثناء اجراء القرعة
اثناء اجراء القرعة

 

اثناء احدى المباريات
اثناء احدى المباريات

 

تحكيمها في احدى المباريات
تحكيمها في احدى المباريات

 

رحمة بالملعب
رحمة بالملعب

 

رحمة حاملة راية
رحمة حاملة راية

 

رحمة حكم مساعد في مباراة
رحمة حكم مساعد في مباراة

 

رحمه يوسف محمود يوسف البرعي حكم رابع
رحمه يوسف محمود يوسف البرعي حكم رابع

 

في احدى المباريات
في احدى المباريات

 

قبل احدى المباريات
قبل احدى المباريات

 


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