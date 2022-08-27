اليوم السابع
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السبت، 27 أغسطس 2022 07:52 م
أكرم القصاص
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رئيس مصلحة الضرائب: إنهاء منظومة الفاتورة الإلكترونية نهاية العام الحالي

السبت، 27 أغسطس 2022 06:15 م
رئيس مصلحة الضرائب: إنهاء منظومة الفاتورة الإلكترونية نهاية العام الحالي مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية
الإسكندرية -فريق المحافظات

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التقى مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رئيس وأعضاء الغرفة التجارية بالإسكندرية، لمناقشة الضريبة العامة والقيمة المضافة وطرق الدفع الإلكتروني.

وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن مصلحة الضرائب المصرية، هي القاطرة التي استطاعت أن تأخذ الاقتصاد المصري لبر الأمان، والقيادة السياسية تمكنت من وضع معايير ناجحة، أدت إلى تحقيق معدلات أداء عالية، وارتفع معدل النمو إلى 25%.

وأضاف مختار توفيق، أنه سوف يتم الانتهاء من الفاتورة الإلكترونية نهاية العام الجاري، وانضمام المجتمع الضريبي كافة للمنظومة، مؤكدًا أن القوى البشرية في المصلحة أصبحت تتقلص نتيجة دخول النظام الإلكتروني تزامنًا مع عملية التحول الرقمي التي تتبناها الدولة.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب، أنه متبقي أسبوع على إنهاء قانون التجاوز، ولن يوجد قانون تجاوز مرة أخرى، مطالبًا المتعاملين مع المصلحة بالدفع والاستفادة من القانون، واستكمل أنه خلال الفترة الماضية تم عقد عدة لقاءات مع كافة المجتمع الضريبي للسماع إليهم والوصول إلى نقاط مشتركة .

جاء ذلك بحضور أعضاء الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل رئيس الغرفة وأعضاء الغرفة بمحافظة الإسكندرية، وعدد من قيادات المصلحة.

 

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

رئيس مصلحة الضرائب
رئيس مصلحة الضرائب

 

لقاء رئيس مصلحة الضرائب بالاسكندرية
لقاء رئيس مصلحة الضرائب بالاسكندرية

 


اخبار الإسكندرية

مصلحة الضرائب المصرية

المنظومة الإلكترونية

التحول الرقمي

الغرفة التجارية

اخبار اليوم



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