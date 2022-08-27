رئيس مدينة الأقصر يتفقد عقار آيل للسقوط تمهيدا لإزالته ويوجه بصب غطاء شبكة مرافق

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، اليوم السبت، أحد العقارات الآيلة للسقوط، تمهيدا لإزالته برفقة جلال صديق مسؤول لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وذلك في إطار حرص محافظة الأقصر للحفاظ على سلامة المواطنين، وفي إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة التواجد الميداني والتعامل الفوري مع أي معوقات تواجه المواطنين وسرعة حلها.

وفي سياق آخر تابع اللواء دكتور علي الشرابي، جولته الميدانية بتفقد غطاء إحدى شبكات المرافق أمام متحف التحنيط بمنطقة حي وسط، وأمر رئيس الحي بصب الغطاء حرصاً على سلامة المواطنين، وذلك ضمن خطط المدينة لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لجميع فئات المجتمع لتخفيف العبء عن كاهلهم، وتذليل كافة العقبات التي تواجههم في حياتهم اليومية، موجهاً الجهاز التنفيذي بضرورة تضافر كافة الجهود للعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات وتلبية احتياجاتهم في المرافق والخدمات التي تمس حياتهم اليومية.

كما تابع اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، أنشطة وأعمال رؤساء الأحياء ومسؤولي قطاعات النظافة، والتي تتضمن أعمال تحسين مستوى النظافة ورفع القمامة والتجميل والإنارة بالشوارع والحدائق والميادين، والمرور على الأسواق ومتابعة تقديم الخدمات للمواطنين بالمدينة.

وقال رئيس مدينة الأقصر، أنه تم متابعة العمل بقطاعات النظافة بأحياء جنوب ووسط وشرق والمطار برفقة هدية ثابت درديري مدير الإدارة العامة للنظافة والتجميل ومسؤول فرقة التدخل السريع بالمحافظة، حيث تم متابعة أعمال النظافة ورفع الأتربة كما تابع فريق العمل بأقسام النظافة والتجميل والحدائق برفع ونظافة التراكمات وتجمعات أكوام القمامة والمخلفات، ومتابعة تفريغ الحاويات والصناديق والكنس حولها ورفع التراكمات وازالة المخلفات الصلبة بمنطقة منشأة العماري الرئيسى، بالإضافة إلى توجية رئيس حي جنوب برفع كفاءة المسطح الأخضر بميدان صلاح الدين.



جولات لمتابعة حملات النظافة والتجميل بشوارع الأقصر



رئيس المدينة يوجه بصب غطاء شبكة مرافق