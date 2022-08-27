اليوم السابع
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السبت، 27 أغسطس 2022 09:30 م
أكرم القصاص
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رئيس شركة مياه المنوفية يتفقد أعمال إحلال وتجديد خطوط طرد محطات الرفع بمنوف

السبت، 27 أغسطس 2022 08:52 م
رئيس شركة مياه المنوفية يتفقد أعمال إحلال وتجديد خطوط طرد محطات الرفع بمنوف المهندس محمد نجيب صالح
المنوفية - فريق المحافظات

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تفقد المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية يرافقه المهندس أحمد القواس رئيس فرع منوف أعمال الإحلال والتجديد الخاصة بخطوط طرد محطات رفع منوف 1 و2 و3، وكذلك تفقد العدايات الخاصة بها .
 
والتقي وحيد عبدربه رئيس مجلس مدينة منوف لوضع حلول عاجلة لإنهاء المشاكل والمعوقات الخاصة بأعمال التصاريح والحفر ورد الشيء لأصله بالطرق الاسفلتية لإنهاء التصاريح والبدء فى تنفيذ الأعمال.
 
يأتى ذلك فى إطار سعي الشركة للقضاء على المشكلات التي تؤثر على كفاءة تقديم الخدمة للمواطنين والحفاظ على الاستثمارات التى تضخها الدولة في البنية التحتية والوصول لمستوى الجوده الأفضل فنيا وإداريا من أجل تحقيق الصالح العام والارتقاء بمستوى الأداء.
 
 
 
 

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