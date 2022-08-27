رئيس تونس يستقبل مدبولي ورؤساء الدول والحكومات المشاركة فى قمة "تيكاد 8"

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استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، صباح اليوم السبت، بقصر المؤتمرات بالعاصمة تونس، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورؤساء الدول والحكومات والوفود المشاركة في القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا "تيكاد 8"، قبل بدء الجلسة الافتتاحية للقمة.

ويرأس الدكتور مصطفى مدبولي، الذي وصل تونس مساء أمس، وفد مصر في اجتماعات القمة، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ومن المقرر أن يُلقي رئيس الوزراء كلمة خلال الجلسة العامة الأولى المخصصة لمناقشة الموضوعات الاقتصادية، كما سيعقد عددًا من اللقاءات الثنائية على هامش مشاركته في القمة.

ويشارك في فعاليات قمة "تيكاد 8"، التي تعقد على مدى يومين، 66 وفدًا من دول إفريقية واليابان ومنظمات إقليمية ودولية، و22 رئيس دولة وملك ورؤساء حكومات والمفوضية الإفريقية ومنظمة الأمم المتحدة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والبنك الافريقي والبنك الدولي ومنظمات اقتصادية دولية.

وتتمحور أعمال القمة حول "أولويات التنمية في إفريقيا لمرحلة ما بعد جائحة كورونا"، وتتوزع على ثلاثة محاور أساسية هي "تحقيق نمو مستدام وشامل مع الحدّ من التفاوت الاقتصادي"، و"بلوغ مجتمع مستقرّ ومرن قوامه الأمن الإنساني" و"بناء سلم واستقرار مستدامين من خلال دعم المجهودات الذاتية لإفريقيا".

وتعد "تيكاد" منتدى مفتوحا وشاملا يجمع كافة البلدان الإفريقية وشركاء التنمية، بما في ذلك المنظمات الدولية والإقليمية والبلدان المانحة والدول الآسيوية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، التي تعمل في مجال التنمية في إفريقيا.

ويهدف مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا "تيكاد" إلى تعزيز الحوار السياسي رفيع المستوى بين القادة الأفارقة وشركاء التنمية بشأن القضايا المتعلقة بالنمو الاقتصادي والتجارة والاستثمار والتنمية المستدامة والأمن البشري والحوكمة، ودمج الأولويات الإفريقية في جداول أعمال التعاون الدولي للشركاء والمانحين، وحشد الدعم لمبادرات التنمية في القارة، وتوفير مبادئ توجيهية أساسية وشاملة حول التنمية فيها، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين آسيا وإفريقيا مع التركيز على التنمية في إفريقيا.