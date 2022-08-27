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رئيس الوزراء: قمة تيكاد 8 تنعقد فى ظل ظروف استثنائية فرضتها التحديات الراهنة

السبت، 27 أغسطس 2022 02:37 م
رئيس الوزراء: قمة تيكاد 8 تنعقد فى ظل ظروف استثنائية فرضتها التحديات الراهنة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية "تيكاد 8" المنعقدة  بتونس الشقيقة. 
 
وأشار مدبولي إلى أن القمة تنعقد في ظل ظروف استثنائية فرضتها التحديات الدولية الراهنة، وأنه لا يَخفى على أحد أن وقع تلك التحديات أشد وطأة وأكثر فتكاً على الدول النامية، وعلى رأسها دولنا الأفريقية. 
 
كما نوّه رئيس الوزراء إلى وجود عدد من التحديات الاقتصادية شديدة الوطأة على القارة الأفريقية، لافتا كذلك إلى عدد من المحاور التي تستلزم التنسيق المشترك؛  بهدف اتخاذ خطوات فورية وفعّالة لتعزيز جهود القارة في تحقيق التنمية المستدامة.
 

التيكاد

مجلس الوزراء

مصطفي مدبولى

تونس

اليابان



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