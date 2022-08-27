ذا هيل: شهادة وزارة العدل تقوض مزاعم ترامب حول أسباب مداهمة الـFBI لمنزله

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إن أحد مزاعم الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب الرئيسية، حول تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالى الـFBI لمنزله فى مارالاجو، تم تقويضها بعد إصدار وزارة العدل إفادة خطية يوم الجمعة تفصل أسباب المداهمة.

ودفع ترامب بالرواية القائلة إنه ومحاميه يتعاونون مع استفسارات وزارة العدل حول وثائق من الفترة التي قضاها في البيت الأبيض. ويدعي أن هذا يعني أن غارة 8 أغسطس على أرضه في فلوريدا كانت غير مبررة.

لكن الشهادة الخطية التي أقنعت القاضي بمنح أمر التفتيش تروي قصة مختلفة. وتشير الإفادة الخطية إلى أن هناك عملية مطولة استمرت حوالي سبعة أشهر في عام 2021 قبل أن يقدم فريق ترامب على مضض أي وثائق على الإطلاق. واعتبرت الصحيفة أنه يعطي حسابًا أقل ودية بكثير مما قدمه فريق ترامب للأحداث في يونيو من هذا العام.

على سبيل المثال ، وصف الرئيس السابق وحلفاؤه زيارة لمارالاجو قام بها مسئول كبير في وزارة العدل ، جاي برات ، وثلاثة من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في 3 يونيو. وفقًا لملف قانوني لترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع ، قال عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي ، بعد أن أطلعوا على غرفة التخزين التي تم فيها الاحتفاظ ببعض الوثائق ، "الآن كل شيء منطقي."

ويشير ملف ترمب إلى خطاب بتاريخ 8 يونيو طلبت فيه وزارة العدل "في الجزء ذي الصلة ، تأمين غرفة التخزين" - وهو طلب ضمني تمت تلبيته عندما طلب ترامب من الموظفين وضع قفل ثانٍ على الباب.

على النقيض من ذلك ، فإن الشهادة الخطية لوزارة العدل تقتبس خطابًا في نفس التاريخ - يفترض أنه نفس الرسالة - تؤكد لمحامي ترامب أنه لا يوجد "موقع آمن مخول لتخزين المعلومات السرية" في أي مكان في المنتجع.